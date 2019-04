Passeggeri in crescita all'aeroporto di Milano Bergamo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il mese di marzo 2019 regala all'aeroporto di Milano Bergamo il superamento del milione di passeggeri. Un traguardo ricorrente da aprile in avanti, raggiunto per la prima volta nel terzo mese dell'anno nella storia dell'attività di aviazione civile dello scalo, iniziata il 27 marzo 1972 e che, nella sommatoria dei movimenti annuali, a tutt'oggi ha visto transitare 180 milioni di persone in un'aerostazione soggetta nel recente passato a interventi di adeguamento alle esigenze operative e in questa fase a importanti lavori di ampliamento di valenza strategica, inquadrati nel futuro piano di sviluppo aeroportuale.I passeggeri che hanno utilizzato l'aeroporto di Milano Bergamo nel mese di marzo sono stati 1.020.043, il 5,6% in più rispetto a un anno fa. Nei primi tre mesi del 2019 il movimento passeggeri è stato di 2.870.433, con un incremento del 4.19% rispetto al primo trimestre 2018. La crescita del movimento passeggeri trova riscontro nell'alto indice di load factor che fa registrare occupazione totale o quasi dei posti a bordo dei voli operati sull'aeroporto di Milano Bergamo. Nel contempo si registra una contrazione dei movimenti aerei legati al traffico cargo notturno, che nel mese di marzo sono stati 72 in meno.