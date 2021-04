20 Aprile 2021

(Teleborsa) - Si parla tanto in questi giorni del Pass vaccinale, uno strumento che accompagnerebbe le riaperture in sicurezza di tutte le attività, previste a partire dal 26 aprile, consentendo di viaggiare fra le regioni italiane ed anche all'estero, oltre che di partecipare ad eventi come concerti, fiere e feste di piazza. Il tempo stringe ed il governo starebbe già esaminando le modalità, cartacea o elettronica, con l'obiettivo di mettere a punto un sistema che sia fruibile e tuteli la privacy.

E' possibile che il pass sia in un primo momento cartaceo, per poi diventare digitale, un sistema che sarebbe facilmente utilizzabile data la diffusione degli smartphone e più vicino al modello che anche Bruxelles sta pensando di introdurre.

Fra le modalità elettroniche, poco probabile l'ipotesi di una tessera, da realizzare con l'ausilio di Poste Italiane, perché ci vorrebbe del tempo per la sua ideazione e distribuzione, più probabile l'ipotesi di un'App per smartphone con un codice QR, che potrebbe anche sfruttare l'App IO ideata per il tracciamento della pandemia e già usata per il Cashback.

Il funzionamento sarebbe semplice: ad ogni evento come una dose di vaccino, un tampone, il contagio corrisponderebbe un codice a barre bidimensionale (codice QR) che verrebbe letto da appositi lettori per consentire lo spostamento o la partecipazione all'evento.

Indubbiamente, la soluzione dell'App garantirebbe velocità di applicazione e standardizzazione a livello più ampio, ad esempio anche all'estero. Il pass vaccinale non è una novità, alcuni Paesi l'hanno già usata, ad esempio Israele ed anche gli USA, dove lo Stato di New York ha attivato l'App "The Excelsior Pass" per partecipare agli eventi. Il sistema è stato ideato da IBM e fa uso della tecnologia blockchain che garantisce riservatezza dei dati.

(Foto: © Apple)