Pasqua, uova star del carrello: oltre 400 milioni a tavola nella Settimana Santa

(Teleborsa) -per la colazione,per abbellire le case e le tavole apparecchiate, ma soprattutto impiegate ino in prodotti artigianali e industriali saranno circadurante laE' quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che gli italiani spenderanno oltrenell'acquisto di uova di gallina da consumare direttamente o nella preparazione di primi piatti e dolci, quasi la metà deispesi dagli italiani per acquistare circaUnche conferma l'andamento positivo del 2018 durante il quale le uova fresche, con un balzo record del, sono quelle che hanno fatto registrare la maggiore crescita degli acquisti aggiudicandosi il titolo di star del carrello alimentare, secondo elaborazioni Coldiretti su dati Ismea.Negli ultimii consumi nazionali di uova sono aumentati raggiungendo lache significa una media di circaquasi interamente Made in Italy, grazie all'offerta di una platea di 40 milioni di galline presenti in 14.400 allevamenti italiani.di consideraree buon augurio in Occidente risale al 1176, quando re Luigi VII rientrò a Parigi dopo la II crociata e per festeggiarlo il capo dell'Abbazia di St. Germain des Près gli donò metà dei prodotti delle sue terre, incluse un gran numero diche furono poi. Una usanza tramandata dai persiani che, già cinquemila anni fa, festeggiavano l'arrivo della primavera con lo scambio delle uova "portabene" controsecondo un rito che resiste ancora ai giorni nostri.