Pasqua, gli italiani incoronano Matera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -perCapitale Europea della Cultura e anche regina delle feste diAirbnb svela le destinazioni più popolari tra i viaggiatori italiani per le prossime vacanze e lafa la voce grossa registrando sulla piattaforma. Numeri alla mano, più delrispetto allo scorso anno.Sorride ancheche reduce dal successo di arrivi in occasione del ponte dello scorso 1 novembre 2018, si riconferma tra le mete a corto raggio più apprezzate pure a Pasqua. Anche in questo caso, presenzeE' cosa nota che per soggiorni brevi i viaggiatori italiani scelgono l'Italia strizzando l'occhio, stavolta però complice la vicinanza al ponte del- Pasqua quest'anno cadrà domenica- molti viaggiatori si concederanno soggiorni a medio-lungo raggio. Tra coloro che resteranno inla meta più desiderata è, in Spagna. All'estero,sale sugli scudi.