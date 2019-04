Pasqua, agriturismo star del Ponte: un milione di presenze

(Teleborsa) - La vera star del ponte di Pasqua e Pasquetta è l'agriturismo dove si prevedono tra italiani e stranieri almeno un milione di presenze a tavola con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno, spinto dalla voglia di stare all'aria aperta e alla ricerca del buon cibo, tendenza favorita anche dal calendario di una "Pasqua alta", in primavera avanzata. E' quanto emerge da una stima di Coldiretti.





Sono oltre 23mila gli agriturismi presenti nella Penisola per un fenomeno che negli ultimi dieci anni ha visto un vero e proprio boom, con percentuali di crescita in doppia cifra, dal numero di aziende (+32%) a quello dei posti a tavola (+37%), dai posti letto (+40%) alle piazzole di sosta (+67%), fino allo stesso valore economico del settore, salito a 1,36 miliardi (+24%), secondo un'analisi Coldiretti su dati Istat.







© RIPRODUZIONE RISERVATA