(Teleborsa) - Con l'app– oltre ad acquistare in un'unica transazione biglietti per treni, metropolitane, autobus, traghetti ma anche di prenotare servizi di bike sharing, hotel, tour e la sosta dell'auto nei parcheggi delle stazioni ferroviarie – sarà possibile anche prenotare unin tempo reale o riservare una corsa in anticipo.Come riporta FS News, infatti, grazie alla nuova partnership conil nuovo servizio sarà disponibile in 35 città, tra cui Roma, Bologna, Milano, Palermo, Cagliari, Pisa e Lecce. "La collaborazione segna un nuovo e importante step per garantire una mobilità door to door sempre più affidabile ampliando l'offerta di servizi disponibili su nugo con il network itTaxi, gestito dall'Unione Radiotaxi d'Italia (URI), e confermando il costante impegno della società dinel fornire soluzioni di viaggio funzionali e ottimizzate per ogni esigenza", si legge sul portale di Ferrovie dello Stato.Il servizio è attivo h24 e mette a disposizione una vastae la possibilità di pagare senza costi aggiuntivi direttamente attraverso l'applicazione inserendo l'importo comunicato dal conducente e scegliendo tra i numerosi metodi di pagamento disponibili (Amazon Pay, Paypal, PostePay, Satispay, ApplePay o con bonifico Mybank). L'app nugo è disponibile su Google Play e iTunes.