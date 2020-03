PartnerRe alla francese Coveà. EXOR balza in borsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, cassaforte della famiglia Agnelli, ha siglato un protocollo d'intesa per la, leader nel settore delle mutue. La compagnia torinese riceverà un, più unEXOR ha, pagandodi dollari in contanti. Nel corso degli anni, EXOR ha lavorato a stretto contatto con i vertici di PartnerRe per rafforzare la sua posizione nel settore della riassicurazione vita e salute, realizzando una crescita organica e per vie esterne, attraverso l'acquisizione di Aurigen.Le ottime prestazioni operative di PartnerRe dal 2016 hanno permesso died accrescere il valore per gli azionisti da 510 milioni a 6,57 miliardi. Comprendendo i dividendi ricevuti dal 2016, il"PartnerRe oggi è un'azienda più forte, con un business più completo ed efficiente", ha commentato il Presidente e Ad di EXOR,, aggiungendo che questa operazione rappresenta una. L'esperienza in PartnerRe - ha aggiunto - ha consentito ad EXOR di "costruire un'altra grande azienda""Negli ultimi quattro anni, sotto la guida di EXOR, abbiamo rafforzato la posizione globale di PartnerRe", ha riconosciuto, CEO di PartnerRe.che, grazie ai guadagni di questa operazione, viene premiata dal mercato con un