Partite IVA più povere dei dipendenti: ecco i motivi

(Teleborsa) -: nel 2021 ildelle famiglie con reddito principale da lavoro autonomo è stato superiore a quello dei nuclei che, invece, vivono con uno stipendio fisso. E' quanto emerge da una elaborazione dell'su dati Istat, che mette a nudo la precarietà cui sono sottoposte in Italia le "partite IVA".Secondo i dati Istat, la percentuale di famiglie con reddito dache si trovava a rischio povertà o esclusione sociale nel 2021 eramentre quelle con reddito da. Rispetto agli anni precedenti, in entrambe le tipologie familiari l'incidenza è scesa, mentre è salita pe rle famigl8ie che vivono di pensione, attestandosi dal 31,8% del 2019 al 33,9% nel 2021.Anche dal punto di vista del mercato del lavoro, a distanza di 30 mesi dall'avvento della pandemia, in Italia abbiamo- 56 mila in più fra febbraio 2020 e agosto 2022 - ma le due componenti registrano: il numero deidi 155 mila unità; ildi 211 mila unità, ma è calato il numero di coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato a favore dei lavoratori a "termine".Perso il lavoro a causa della crisi, accettando perlopiù lavori in nero a causa delle barriere al reinserimento, spesso causate anche dall'età avanzata. "Fino ad una decina di anni fa aprire una partita Iva era il raggiungimento di un sogno: un vero status symbol", sottolinea la CGIA, aggiungendo che "oggi non è più così: per un giovane, in particolar modo, l'apertura della partita Iva spesso è vissuta come un ripiego o, peggio ancora, come un espediente che un committente gli impone per evitare di assumerlo come dipendente".Per l'Ufficio studi dell'associazione consortile che rappresenta PMI ed artigiani, ileconomica di tantissime famiglie, soprattutto quelle composte da autonomi.