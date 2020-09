© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La scure dell'emergenza sanitaria si abbatte sulleche registrano unTra aprile e giugno, secondo i dati diffusi dal, sono state apertecon unarispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Numeri che – sottolinea il– sono "un'evidente conseguenza dell'". Il calo –fa sapere il Ministero – sfiora il, mentre si riduce solo al, segnalando quindi una graduale ripresa".Nel dettaglio ilè stato operato da, ilda, ildae; mentre le quote dei "non residenti" e delle "altre forme giuridiche" rappresentano complessivamente il 3,2% del totale delle nuove aperture. Rispetto al secondo trimestre del 2019, la diminuzione di avviamenti è, ovviamente, generalizzata, e arriva a raggiungere ilIl Mef segnala, inoltre, un" nel mese di aprile e un aumento del 2,5% di aperture per le società di capitali nel mese di giugno. Il 40,8% delle nuove aperture è localizzato al, il 21,3% ale il 37,3% al. A livello regionale il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso mostra il calo maggiore in(-37,5%), quello più contenuto in(-12,9%). Nel mese di giugno quasi tutte le regioni meridionali registrano apprezzabili incrementi di avviamenti (in particolare in Molise: +10%).Il– prosegue il Mef – registra, come di consueto il maggior numero di avviamenti di partite Iva con ilseguito dalle attività professionali con il 15,6% e dall'agricoltura (14,7%). Rispetto al secondo trimestre del 2019, tra i settori principali i maggiori decrementi si notano nelle attività di intrattenimento (-55,1%) e di alloggio e ristorazione (-54,6%). Di contro, l'agricoltura segna nel trimestre un calo complessivo del 4,2%, mentre nel mese di giugno registra un aumento del 40%.Relativamente alle, la ripartizione di genere mostra una prevalenza della quota maschile, pari al 64,5% del totale. Il 46,8% delle nuove aperture è stato avviato da giovani fino a 35 anni e circa il 31% da soggetti appartenenti alla fascia dai 36 ai 50 anni. Rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, tutte le classi di età registrano notevoli flessioni di aperture: la più consistente è il -33,5% della classe da 36 a 50 anni. Si rileva, inoltre, un lieve aumento a giugno delle aperture da parte della classe più giovane.Analizzando il, si evidenzia che il 14,8% delle aperture è operato da un soggetto nato all'estero, dato più basso rispetto a quanto normalmente registrato negli ultimi trimestri. Nel periodo in esame 44.357 soggetti hanno aderito alpari al 46,7% del totale delle nuove aperture, con una diminuzione del 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Notevole aumento, tuttavia, per le adesioni al regime forfetario nel settore dell'agricoltura a giugno (+86%).