Partite Iva, Di Maio: «Il 2021 anno bianco per chi ha un reddito fino a 50mila euro»

Lavoratori autonomi, il ministro degli esteri Luigi Di Maio scrive su Facebook che «il 2021 sarà anno bianco per chi ha un reddito fino a 50mila euro». «Il 2021 anno bianco per gli autonomi che hanno un reddito fino a 50mila euro l'anno e che hanno registrato un calo del 33% del proprio fatturato durante il lockdown - scrive Di Maio nel post Fb -. È una misura fondamentale a cui stiamo lavorando anche grazie a una seria collaborazione istituzionale con le opposizioni, seguendo il solco tracciato dal presidente Sergio Mattarella. Per tutto il 2021 dovrà essere lo Stato a farsi carico dei contributi che dovranno versare autonomi e partite iva (fino a 50mila l'anno)».

Il 2021 anno bianco per gli autonomi che hanno un reddito fino a 50mila euro l’anno e che hanno registrato un calo del... Pubblicato da Luigi Di Maio su Lunedì 14 dicembre 2020

