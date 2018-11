Parmigiano Reggiano da record: nel 2019 ricavi stimati per 38,4 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ottimi risultati per il Consorzio Parmigiano-Reggiano. È stato approvato dall'assemblea un bilancio preventivo da record. Se nel 2018 la produzione del celebre formaggio è data in crescita del 2% con oltre 3,7 milioni di forme previste - il livello più elevato raggiunto nella storia del Parmigiano Reggiano - nel 2019 si prevede un ulterioreincremento della produzione che dovrebbe arrivare a quota 3,75 milioni.Nel bilancio preventivo che ha ricevuto il via libera dall'Assemblea generale dei consorziati - spiega una nota - iricavi totali 2019 sono stimati a 38,4 milioni di euro contro i 33,4 milioni di euro del preventivo 2018 e i 25,2 milioni dieuro del preventivo 2017.Quanto agli investimenti promozionali, questi sono previsti a quota 22,4 i milioni di euro, contro i 20,3 milioni di euro del preventivo 2018 e i 14,3 milioni di euro del preventivo 2017. In particolare sono 8,6 i milioni stanziati per lo sviluppo dei mercati esteri sono 8,6 .«Il mercato ci sta dando grandi soddisfazioni - osserva nella nota il presidente del Consorzio, Nicola Bertinelli- crescono produzione e consumi e il prezzo tiene, con un differenziale rispetto ai nostri competitor che non è mai stato così elevato. Significa che abbiamo intrapreso un percorso virtuoso di crescita e che il posizionamento del nostro prodotto ci ha consentito di aprire nuovi spazi di mercato e di collocare il Parmigiano Reggiano ad un prezzo remunerativo».