Parmalat, Giorgetti: nuovo accordo di sviluppo industriale per 24 milioni di investimenti

(Teleborsa) - Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha autorizzato un nuovo accordo di sviluppo industriale con Parmalat che prevede la realizzazione di investimenti, per oltre 24 milioni di euro, nel settore lattiero e, in particolare, per la produzione di latte a lunga conservazione (Uht) negli stabilimenti di Collecchio (Parma) e Zevio (Verona).

Per gli interventi previsti nell'accordo, il ministero dello Sviluppo economico mette a disposizione agevolazioni pari a 9,7 milioni di euro che consentiranno di dotare l'azienda di impianti e macchinari altamente tecnologici, al fine di favorire l'incremento della produzione e l'utilizzo di imballi innovativi e riciclabili per i prodotti realizzati. "La chiave del rilancio di Parmalat è nella credibilità di un marchio conosciuto in tutto il mondo, che punta per le sue produzioni sulla qualità della materia prima italiana fornita dalle numerose piccole aziende che fanno parte della nostra filiera lattiero casearia", ha spiegato Giorgetti. "Il Mise – ha aggiunto – sostiene gli investimenti per la realizzazione di nuove linee produttive nella sede storica di Collecchio e nel sito di Zevio".

"La capacità di un'azienda di aumentare la competitività sul mercato - ha concluso il ministro - passa sia dalla necessità di preservare la sua identità, rimanendo legata al territorio, sia di innovare i processi produttivi per garantire sviluppo e occupazione".