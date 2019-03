Parmalat e Luxottica salutano Piazza Affari

(Teleborsa) - Parmalat e Luxottica dicono addio a Borsa Italiana, con le rispettive azioni revocate dalla quotazione nella giornata di oggi 5 marzo 2019.



L'azienda specializzata nel latte, yogurt, panna e nel settore alimentare è diventata a tutti gli effetti francese dopo che l'azionista storico, il Fondo Amber Capital ha ceduto una quota del 6% a Lactalis facendo scattare tramite Sofil un'OPA residuale finalizzata al delisting.



Per la società che produce e commercializza occhiali, invece, è stata l'OPS di EssilorLuxottica a far scattare lo "squeeze out", ovvero il diritto di acquisto sulle azioni residue. La holding EssilorLuxottica, nata dalle nozze tra le due società, è quotata alla borsa di Parigi da novembre 2018. © RIPRODUZIONE RISERVATA