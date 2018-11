Parmalat acquisisce i formaggi della canadese Kraft Heinz

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parmalat compra i formaggi canadesi. Il gruppo italiano ha raggiunto un accordo con la canesede Kraft Heinz per rilevare alcuni asset relativi alla divisione, alla produzione e alla commercializzazione del "natural cheese". Il prezzo dell'operazione è stato di 1,1 miliardi di euro. L'acquisizione da parte di Parmalat avverà in parte con mezzi propri e in parte con ricorso all'indebitamento. È soggetta tuttavia all'approvazione delle auturità canadesi.Il fatturato netto di questi asset, relativo all'esecizio del 2017, è stato pari a 374 milioni di euro (al cambio odierno). L'attività acquistata comprende un sito produttivo a Inglesid, Ontario dove lavorano circa 400 persone e volumi rilevanti di quote latte con benefici in termini di volumi prodotti.«Con questa operazione, in un mercato importante come quello canadese, il gruppo Parmalat acquisisce un portafoglio rilevante nel segmento dei formaggi 'natural' ad alto valore aggiunto», spiega la società italiana in una nota.