Parlamento Ue: norme più severe per confisca profitti criminali transfrontalieri

(Teleborsa) - Maggiore rapidità nel congelamento e nella confisca deiper combattere la malavita organizzata in tutta l'Unione europea. E' quanto ha stabilito il Parlamento UE in seduta plenaria. Le nuove regole, già concordate in via informale tra i negoziatori del, renderanno più rapido e semplice per gli Stati membri dell'UE chiedersi reciprocamente di congelare beni criminali o confiscare proprietà. Attualmente, infatti,Le nuove misure includono criteri puntuali sull'esecuzione delle confische: un Paese UE che riceva un ordine di confisca da un altro paese UE avrà 45 giorni per eseguire l'ordine. Gli ordini di congelamento transfrontalieridi quelli nazionali. Le autorità avranno quattro giorni di tempo per bloccare le attività se la richiesta di congelamento è urgente.Verranno inoltre utilizzati certificati e moduli standard per garantire che i Paesi europei agiscano più rapidamente e comunichino in modo più efficiente. Ove richiesto, saranno in grado di confiscare beni da altre persone collegate al criminale. Le vittime infine saranno i primi soggetti a riceverequando i beni confiscati saranno distribuiti.La relatrice del provvedimento, la francese, ha dichiarato: "Questo strumento di riconoscimento reciproco degli ordini di congelamento e confisca. È più giusto per le vittime e rafforza la nostra lotta contro il finanziamento del terrorismo. Ilche le nuove regole siano applicate in modo rapido ed efficace". Il regolamento è stato approvato con 531 voti favorevoli, 51 contrari e 26 astenuti. Le, che richiedono ora l'approvazione formale del Consiglio europeo, fanno parte di un pacchetto di misure per rafforzare la capacità dell'UE di. Lo scorso mese di settembre il Parlamento ha già approvato norme più severe contro il riciclaggio di denaro.