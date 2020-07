Parità di genere, Poste Italiane nella top 5 delle aziende

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Poste Italiane entra nelladella classifica sulla parità di genere delle società appartenenti all'indicedella Borsa di Milano stilata daorganizzazione indipendente che elabora dati e analisi sulla gestione della gender equality nellepiù importanti imprese su scala internazionale.L'analisi della performance diè inserita all'interno di un approfondimento sulle policy adottate in tema dicondotto su 255 società europee. Con un punteggio di 10 punti percentuali superiore rispetto alla media ottenuta dalle aziende appartenenti al FTSE MIB, Poste Italiane ha conquistato ilnel novero delle cinque migliori aziende che fanno parte dell'indice.spressa dall'Amministratore Delegato di Poste Italiane,: "Il prestigioso riconoscimento di Equileap riflette il costante impegno di Poste Italiane a supporto della parità di genere ed è una testimonianza di una cultura aziendale basata sul rispetto e sulla valorizzazione della diversità.consapevole della propria responsabilità a supporto delle pari opportunità, si impegna ad assumere un ruolo di rilievo sulle tematiche legate alla gender equality a livello nazionale e internazionale, con l'obiettivo di promuovere una leading practice e di costituire unEquileap - si legge nella nota ufficiale - ha riconosciuto in modo particolare l'impegno di Poste Italiane a supporto della, citandola come esempio di azienda virtuosa per le politiche adottate a favore della genitorialità. L'Azienda è stata inoltre premiata per la trasparenza e la qualità delle informazioni rese pubbliche attraverso l'assessment annuale finalizzato a valutare lesulle tematiche di gender equality.Unsempre crescente verso un tema che diventa sempre piùIl riconoscimento, infatti, si aggiunge ai recenti traguardi raggiunti in tema diottenuti da Poste Italiane, tra i quali l'ingresso nel Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), e l'assegnazione, da parte del European Women on Boards, di uno dei più elevati punteggi dell'indice di diversità di genere - il "Gender Diversity Index" (GDI) - tra le principali aziende appartenenti all'indice Stoxx Europe 600.Risultati, conclude la nota, frutto di " unaper garantire l'uguaglianza di genere in Azienda fondata sulla Politica "Diversity and Inclusion", sugli obiettivi definiti dal Piano Strategico ESG e sull'adesione a principi enunciati a livello internazionale, quali i Women's Empowerment Principles (WEPs)".