Parchi, Corte Conti: notevoli criticità per carenza programmazione

1 Minuto di Lettura

Venerdì 20 Agosto 2021, 13:00







(Teleborsa) - Sono 23 i parchi nazionali sotto la lente della Corte dei Conti, che ne ha analizzato la gestione, indicando una serie di criticità relative alla carenza di una programmazione.



In questo report la magistratura contabile ha svolto un'accurata analisi della gestione di ogni singolo Ente, esaminando gli organi e i loro compensi, la struttura organizzativa, le risorse umane e gli incarichi esterni, l'attività istituzionale e i risultati della gestione economico-finanziaria.



A seguito dell'istruttoria condotta, la Corte "stigmatizza ancora una volta la situazione di notevole criticità determinata dalla carenza di strumenti di programmazione" e raccomanda che tutti gli enti parco "si dotino in tempi rapidi dei predetti, in quanto atti fondamentali per la regolamentazione, la programmazione, la gestione e la tutela del territorio, anche in relazione ai costi che alcuni enti sostengono a tali fini".



I parchi sotto esame comprendono i principali Enti parco, dal Parco nazionale d'Abruzzo all'Appennino Tosco– Emiliano, dall'Arcipelago de La Maddalena all'Aspromonte, senza dimenticare le Cinque Terre, il Circeo, il Gargano, le Dolomiti, il Gran Paradiso e Gran Sasso, la Majella, la Sila, il Vesuvio ed una serie di altri parchi nazionali.