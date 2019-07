"Paperoni" meno ricchi nel 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel 2018dei High Net Worth Individual - ossia i "paperoni" che hanno investito 1 milione di dollari o più in asset, escludendo la residenza principale, beni da collezione, beni di consumo e durevoli -Secondodopo sette anni di continua crescita, questa contrazione sarebbe dovuta principalmente a un, coinvolgendo in particolare la Cina che da sola rappresenta il 53% del calo nel Sudest asiatico e oltre il 25% di quello a livello mondiale, e si è tradotto in una perdita di 2.000 miliardi di dollari in tutto il mondo.Il conto degli HNWI è sceso in America Latina del 4%, in Europa del 3% e in Nord America dell'1% mentre in Medio Oriente di è registrata una crescita del 4%.Fra la popolazione ricca del mondo, infine,alla fine dell'anno scorso, superando l'equity, che è sceso nel contempo al secondo posto, a quasi il 26% riscontrando un calo del 5% rispetto al 2017.