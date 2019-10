Paperoni d'Italia: Del Vecchio supera Ferrero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Se in cima alla classifica deiè sempre più testa a testa serrato tra il gurutra i piùassistiamo alIn base alla graduatoria aggiornata ogni giorno in tempo reale da Forbes,patron delha compiuto infatti un balzo in avanti superando di slancio il, Patron della più grande produttrice mondiale di montature per occhiali da vista e da sole vanta un patrimoniosi piazza allanel 2018 eracon un patrimonio stimato incontro ia guida dell'omonimo gruppo dolciario, sceso allaTiene il passo, seppur a fatica, distanziato di parecchio lograzie a un patrimonio dimentre alc'èconsi conferma per ora il, con