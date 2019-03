Paolo Savona, l'Anac dà il via libera alla nomina alla presidenza della Consob

Via libera dell'Anac alla nomina alla presidenza della Consob di Paolo Savona. L'autorità anticorruzione, sollecitata da una segnalazione, ha verificato che non esiste incompatibilità rispetto al fatto che Savona nel passato è stato amministratore del Fondo Euklid che in base alle informazioni fornite dalla stessa Consob non ha mai svolto attività di investimento in Italia e quindi non è soggetto alla sua vigilanza.

Consob, Savona Presidente: via libera della Commissione Finanze della Camera



Nel caso in cui il fondo, del quale Savona detiene ancora alcune azioni, investa in Italia il conflitto «è sterilizzabile» con l'astensione di Savona. A Conte deleghe affari europei dopo dimissioni di Paolo Savona. «A seguito delle dimissioni del professor Paolo Savona da ministro per gli Affari europei, accettate con dpr dell'8 marzo, le funzioni delegate al ministro all'atto della nomina sono tornate come da prassi in carico al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, senza alcuna necessità di interim, considerato che si tratta di un dipartimento della Presidenza del Consiglio affidato pro tempore ad un Ministro senza portafoglio». Lo si legge sul sito della presidenza del Consiglio.

Ultimo aggiornamento: 17:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA