Gas, Paolo Gallo nominato presidente dell'Assemblea generale di GD4S

L’assemblea generale annuale di GD4S, l’organismo che riunisce i sei maggiori operatori del settore della distribuzione del gas in Europa, ha nominato Paolo Gallo (Italgas) Presidente dell’Associazione per il 2020.L’assemblea è stata preceduta da un meeting con Ditte Juul Jørgensen, direttore generale energia della commissione europea. Nel corso dell’incontro i rappresentanti di GD4S – Paolo Gallo amministratore delegato di Italgas (Italia), Ion Manescu, deputy ceo di Distrigaz Sud Retele (Romania), Denis O'Sullivan, Managing Director di Gas Networks Ireland (Irlanda), Nuria Rodríguez Peinado, amministratrice delegata di Nedgia (Spagna), Edouard Sauvage, amministatore delegato di Grdf (Francia) e Gabriel Sousa, amministratore delegato di Galp Gás Natural Distribuição (Portogallo) – hanno illustrato il punto di vista dell’associazione in merito al ruolo chiave delle reti del gas per il raggiungimento dell’obiettivo di neutralità climatica da parte dell’UE. Hanno approfondito, inoltre, gli intendimenti e le prossime iniziative legislative della Commissione in materia di emissioni climalteranti, strategia digitale, economia circolare e mobilità sostenibile e il loro impatto sul mercato del gas, in attuazione del «Green Deal» europeo annunciato dalla Presidente Von der Leyen.Durante l'incontro, la DG Jørgensen ha riconosciuto l'importanza del ruolo del gas nel processo di transizione verso un economia de-carbonizzata, nonché le potenzialità del biometano e dell’idrogeno distribuiti attraverso le reti gas. Ha inoltre sottolineato l'impegno della sua Direzione nello sviluppo di iniziative in tal senso e si è impegnata a lavorare con GD4S nell’ambito dei processi di transizione energetica in corso.In chiusura di giornata Paolo Gallo ha annunciato la disponibilità di Italgas a mettere a disposizione dei soci di Gd4s la propria Digital Factory e a condividere i risultati delle sperimentazioni in corso sulle tecnologie più avanzate adottate dall'azienda.