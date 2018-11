Paolo d'Amico nominato Presidente di Intertanko

(Teleborsa) - Paolo d'Amico, Presidente di d'Amico Società di Navigazione, è stato nominato Presidente dell'International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko), associazione internazionale portavoce degli armatori di navi cisterna indipendenti.



"Per me è un grande onore ricoprire la carica di Presidente di un'associazione che lavora quotidianamente per rappresentare al meglio gli armatori e i gestori delle navi cisterna, promuovendone l'awareness sia verso il pubblico che verso il mondo politico e le autorità" ha commentato Paolo d'Amico. "Sono certo che faremo un ottimo lavoro, con l'obiettivo di raggiungere elevati standard internazionali, promuovendo la cooperazione e il dialogo aperto tra i soci e tutti gli stakeholders".



Paolo d'Amico è il primo italiano a diventare Presidente dell'associazione.