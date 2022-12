Giovedì 22 Dicembre 2022, 00:14 - Ultimo aggiornamento: 00:15

Al Nord c’è meno sole? Allora l’incentivo deve essere più alto. Segno che, quando si vuole, le differenze tra il Mezzogiorno e il Settentrione, possono essere colmate. Persino quelle climatiche. Benvenuti nel nuovo sistema di incentivi per le rinnovabili proposto dal ministero per l’Ambiente e che riguarda le Comunità energetiche e i sistemi di autoconsumo, uno dei programmi per spingere la diffusione delle energie rinnovabili e accelerare l’indipendenza dalle fonti fossili.

Funziona così. Se ci sono cittadini, imprese, Comuni, enti religiosi, che in un dato territorio decidono di mettersi insieme per installare un po’ di pannelli solari per produrre elettricità da spartirsi per le proprie esigenze e per abbattere il costo delle bollette, la legge consente di farlo. Proposito talmente giusto, che nel Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono stati previsti 2,2 miliardi per spingere in questa direzione. Anche per questo da tempo il governo sta preparando anche una sorta misura “sblocca-comunità”, un decreto che, tra le altre cose, incentiverà questa “autoproduzione” di energia. Gli aiuti sono considerati importanti per far decollare le iniziative dei privati e il decreto del ministero dell’Ambiente è atteso entro la fine di quest’anno. Quello che il governo ha in mente, è tuttavia ormai noto, anche perché lo stesso ministero ha messo in consultazione il documento con le sue proposte.



IL PASSAGGIO

Alle Comunità energetiche sarà riconosciuta una “tariffa premio” per 20 anni e che nella proposta dell’Ambiente dovrebbe essere di 100 euro al Megawattora per i sistemi di autoconsumo e di 110 euro al Megawattora per le Comunità energetiche. Ma qui arriva la sorpresa. «Per gli impianti fotovoltaici», spiega il documento del ministero, «la tariffa verrebbe corretta per tenere conto dei diversi livelli di insolazione».

Più si va verso Nord, più l’incentivo sale. Per Lazio, Marche, Abruzzo, Toscana e Umbria, ci sarebbe un “mini aumento” di 4 euro a Megawattora. Per Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle D’Aosta e Emilia Romagna, l’extra sarebbe di 10 euro per Megawattora. «Siamo rimasti sorpresi da questa proposta del ministero, è una cosa strana», dice Ovidio Marzaioli, vice segretario generale del Movimento Consumatori, da tempo impegnato sulle Comunità energetiche. «L’irradiazione solare è solo uno dei parametri che si possono prendere in considerazione. Rilevanti sono anche il posizionamento, l’ombreggiamento, il possibile sviluppo.

In questo modo si rischia di penalizzare il Mezzogiorno, non si può decidere una penalizzazione o una premialità a seconda delle Regioni nelle quali sono posizionati gli impianti». Anche perché la proposta del ministero prevede di autorizzare un contingente massimo di 5 Gigawatt di potenza installata. Poi il decreto, e i suoi incentivi, non sarebbero più applicabili. E il punto è che oggi le Comunità energetiche in Italia sono situate soprattutto nelle regioni Settentrionali, ed in particolare in Veneto, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Legambiente ne ha mappate un centinaio tra quelle già operative, in fase di attivazione o in progetto. Ad oggi sono 45 quelle in fase ancora “embrionale”, 55 quelle che si trovano in uno stadio più maturo dell’iter di realizzazione, fra chi è legalmente costituito, chi ha già realizzato gli impianti e chi sta attraversando o ha già ultimato la procedura di registrazione presso il portale del Gse dedicato alle comunità energetiche. Legambiente ha chiesto a queste ultime, attraverso un sondaggio telefonico, a che punto fossero. Delle 44 realtà che hanno risposto sulle 55 totali, solo 16 hanno dichiarato di essere riuscite ad arrivare a completare l’iter di attivazione.



LE PROSPETTIVE

Ma le prospettive di sviluppo di questo settore sono ampie. Secondo un report di Enea, entro il 2050 saranno almeno 260 milioni gli europei che faranno parte di una comunità energetica. Ieri il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha anche spiegato che i fondi per le Comunità energetiche previsti dal Pnrr, potrebbero essere trasformati da prestito in sovvenzioni. «Sono in corso interlocuzioni e, ancorché non ci sia ancora la formalizzazione da parte dell’Unione europea», ha detto il ministro, ma, ha aggiunto, «credo di poter dire in questa sede parlamentare che c’è l’assenso a trasformare quello che è prestito in sovvenzione» per le

comunità energetiche nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza. Aiuti che, però, rischiano di di avvantaggiare le regioni settentrionali.