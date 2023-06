Rovigo, il panificio dei 350mila euro mai dichiarati. «Dal Covid alle banche, ecco perché ho evaso le tasse»

Sin dal suo primo giorno di lavoro non ha mai emesso uno scontrino collezionando così tasse evase per circa 350mila euro. È quanto scoperto dalla guardia di finanza durante alcuni controlli nell'Alto Polesine. A finire sotto i riflettori un panificio che non ha mai presentato in tre anni alcuna dichiarazione fiscale. Stando a quanto riportato dalle Fiamme Gialle, l'esercizio commerciale è stato aperto nel 2019 nella provincia di Rovigo e in questi lunghi anni di lavoro non solo ha collezionato un buon giro di clientela, ma soprattutto non ha mai emesso uno scontrino fiscale. Il fornaio dunque ha evaso il fisco sin dall'apertura arrivando a nascondere incassi per circa 350mila euro nel periodo d'imposta che va dal 2019 al 2021. Ad accertarlo è stata la guardia di finanza durante alcuni controlli che, grazie all'incrocio dei dati, hanno fatto emergere l'evasione fiscale.

IL RACCONTO

Appesa alla parete del Panificio Lavezzo di Badia Polesine c’è una vecchia foto che ritrae due uomini sorridenti, in posa davanti al forno. «Quello a sinistra è mio padre. Quando vado a trovarlo al cimitero, gli dico: papà, ho combinato un casino…». Ti aspetti un commerciante cinico e spietato, il principe dell’evasione, il nemico giurato del registratore di cassa. E invece ti ritrovi di fronte un omone con gli occhi lucidi e le mani sporche di farina, che ripete che gli dispiace, che ha sbagliato, che non lo farà mai più. Certo, poi prova pure a giustificarsi dietro alle disgrazie che gli hanno segnato la vita, ai lutti, alla sfortuna, perfino al Covid «che ha messo in ginocchio gli affari», e vai a capire se le cose siano andate davvero così, o se – almeno in parte – stia recitando un copione buono a muovere a compassione la clientela ma non certo l’Agenzia delle entrate. «Chi li ha mai visti 350 mila euro?» Ovunque stia la verità, eccolo, il panettiere smascherato dalla guardia di finanza di Rovigo: dal 2019 al 2021 non ha presentato alcuna dichiarazione fiscale, mai un soldo di Iva. E per non pagare le tasse arrivava a emettere una raffica di scontrini con importi da zero-virgola. Un «giochino» che per anni gli ha permesso di sparire agli occhi dell’erario: le famiglie facevano la spesa, lui incassava, e intanto lo Stato rimaneva a bocca asciutta. Le Fiamme gialle hanno ricostruito il volume d’affari del negozio, scoprendo che avrebbe evaso introiti per circa 350 mila euro. «È vero, purtroppo» ammette il negoziante. Si chiama Emanuele Lavezzo, ha 51 anni, panettiere da due generazioni. E ora, è sull’orlo del fallimento. «Il negozio è finito all’asta, ho avuto dei problemi con le banche.

EVASORE TOTALE

Villafora di Badia, in Polesine, definirla «periferia» è un eufemismo: poche centinaia di abitanti, tante zanzare, una chiesa, i campi di mais e il silenzio rotto solo dal rombo dei trattori. «Pensare che qui, una volta, c’erano tre bar, quattro negozi, una scuola…» ricorda la signora al Corriere della Sera, mentre è intenta a curare il giardino di fronte al panificio. «Poi, di anno in anno, uno dopo l’altro hanno chiuso tutti e ora è rimasto soltanto il Lavezzo: l’ultimo commerciante, almeno finché resiste. E quando pure lui spegnerà le luci, resterà un paese fatto di case e nulla». Il racconto del panettiere Il panettiere racconta la sua versione di come è diventato un evasore totale. «Lavoro da quando avevo 10 anni e papà mi ha insegnato il mestiere. Lui era bravissimo: la mattina davanti al negozio si formavano code di clienti per comprare il suo pane, considerato il migliore. Poi la gestione è passata a me e ai miei due fratelli. Uno di loro ha mollato nel 2011, preferendo un contratto da dipendente: la vita da imprenditore gli dava troppi grattacapi. L’altro fratello, invece, è morto quindici anni fa in un incidente d’auto. E così sono rimasto l’unico titolare». Giornate impegnative: «Mi sveglio all’una di notte, faccio il pane, le consegne, e lavoro fino alle 15. Poi dormo qualche ora, e alle 18 riapro il negozio perché gli operai staccano dalle fabbriche e si fermano a mangiare la pizza». Ora giura di aver beffato il Fisco solo per qualche anno. «Nel marzo del 2020 è morta la mia compagna e io sono andato nel pallone. Fino a quel momento era stata lei a gestire la contabilità, mentre io mi occupavo della produzione. Quando è venuta a mancare, sono crollato: non riuscivo a tenere tutto sotto controllo e nel giro di poco la situazione mi è sfuggita di mano. È lì che ho smesso di pagare le tasse…». «Ho sbagliato» E gli scontrini da pochi centesimi? Lavezzo scarica la colpa sulla commessa che per qualche tempo gli ha dato una mano in negozio: «Quando mi sono accorto di quello che combinava col registratore di cassa, mi sono arrabbiato, le ho chiesto se era matta». Chissà. Di certo c’è che il panettiere era ben consapevole del disastro cui stava andando incontro: «L’ho detto anche ai finanzieri: a un certo punto mi sono ritrovato a dover scegliere se mettermi in regola col Fisco o pagare i fornitori che mi consegnano la farina, lo strutto, l’olio... Ho scelto loro». Ora dice di essersi pentito. «Anche se mi pareva di non avere alternativa, ho sicuramente sbagliato» ammette. Si asciuga gli occhi, prende in mano alcuni pezzi di pane. «D’ora in avanti, lo prometto, farò sempre lo scontrino».