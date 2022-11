Panetta (BCE): transizione verde non determinerà per forza aumento dell'inflazione

(Teleborsa) - ". Politiche adeguate nel campo dell'energia possono comprimere la domanda di combustibili fossili. Stimolando la produzione di energie rinnovabili a basso costo, esse possono contenere le pressioni inflazionistiche, e persino ridurre l'inflazione rispetto a uno scenario controfattuale caratterizzato dall'assenza di interventi". Lo ha detto, Membro del Comitato esecutivo della BCE, durante un evento dell'Associazione bancaria italiana (ABI)."La forte spinta fornita dall'energia all'attuale aumento dell'inflazione non è determinata dalla transizione ecologica - ha aggiunto - Essa riflette invece soprattutto la manipolazione dell'offerta di combustibili fossili da parte della Russia.climatici, e avremmo potuto limitare la nostra vulnerabilità allo shock energetico e le sue ricadute sull'inflazione".Panetta definisce come unaquella secondo cui la transizione ecologica è una minaccia per aspetti essenziali della nostra vita quotidiana, quali il potere d'acquisto e le opportunità di crescita della nostra economia. Quella che l'economista italiano chiama una "", ovvero che la transizione verde possa generare vantaggi economici significativi, "non è una vana illusione" e "dipenderà dalle politiche che adotteremo".Per conseguire questa "coincidenza divina", liberandoci dalla dipendenza dai combustibili fossili senza provocare un aumento dei prezzi dell'energia, dovremo, finanziando in misura adeguata la transizione.Secondo il funzionario della BCE, "in primo luogo, le politiche in campo energetico dovranno fornire adeguati; in secondo luogo, l'intervento pubblico deve essere volto a salvaguardare la sicurezza energetica e a ridurre il rischio che bruschi rincari dei combustibili fossili possano ripercuotersi in misura significativa sull'inflazione; in terzo luogo, glinecessari per realizzare la transizione ecologica".Nel suo intervento, Panetta ha ricordato che il Fondo monetario internazionale (FMI) rileva che gli effetti inflazionistici della transizione ecologica dipendono soprattutto dalle politiche adottate nella fase di passaggio. "Benché secondo alcuni scenari la transizione possa generare pressioni inflazionistiche moderate, l'FMI è giunto a conclusioni analoghe a quelle dell'NGFS e dell'AIE: nell'area euro una transizione volta a ridurre le emissioni di carbonio del 25 per cento entro il 2030 non influenzerebbe l'inflazione rispetto allo scenario di base,".