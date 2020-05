Pandemia accelera in California e spaventa il Brasile. Seul richiude

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Se in casa nostra ilsembra averci dato un po' di respiro, pur tenendo comunque la guardia alta, lacontinua a marciare anel mondo.Sono quasile vittime registrate nelle ultime 24 ore negliche aggiornano il loro bilancio a 101.573 morti dall'esplosione della pandemia nel Paese. Secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University i casi di positività al codiv-19 sonoiù di ogni altra nazione. Preoccupa, in particolare, ladove si è registrato il più alto numero giornaliero di nuovi casi di contagio, benRecord di nuovi contagi ininAllarme nello stato dinel sud del Paese, nel giorno della ripresa parziale e monitorata delle sue attività economiche, sospese da un paio di mesi per contenere la diffusione del coronavirus. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, che parlano dinuovi positivi in un giorno.Cattive notizie anche dallache ha deciso di ripristinare le misure di lockdown nell'area metropolitana didopo un nuovo record giornaliero dei contagi di coronavirus, il più alto in circa due mesi. Lo ha annunciato il ministro della Sanità Park Neung-hoo, spiegando che musei, parchi e gallerie d'arte verranno di nuovo chiusi, a partire da domani e per due settimane. Chiesto alle aziende di reintrodurre loe altre misure per limitare gli spostamenti.