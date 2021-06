Panasonic vende l'intera partecipazione in Tesla per 3,6 miliardi

1 Minuto di Lettura

Venerdì 25 Giugno 2021







(Teleborsa) - Panasonic, azienda giapponese e una delle maggiori al mondo nella produzione di materiali elettronici, ha venduto la sua intera partecipazione in Tesla per circa 3,6 miliardi di dollari durante l'ultimo anno fiscale.



Panasonic era stato uno dei primi investitori in Tesla, acquistando 1,4 milioni di azioni del produttore di veicoli elettrici a 21,15 dollari ciascuna nel 2010, per circa 21,65 milioni di dollari. Il titolo ora vale 679,82 dollari.



L'azienda giapponee rimarrà comunque legata alla società guidata da Elon Musk: è infatti un suo importante fornitore di batterie e continuerà ad esserlo anche dopo la cessione delle azioni.