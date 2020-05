(Teleborsa) - PanariaGroup chiude il 1° trimestre con ricavi netti delle vendite pari a 92,5 milioni, in riduzione del 4% rispetto a marzo 2019, il Margine Operativo Lordo è di 7 milioni di euro, con un calo del 6,2% rispetto a marzo 2019, ed i Margine Operativo Netto è negativo per 1,6 milioni di euro. Risultato netto consolidato in rosso per 1,7 milioni di euro.



