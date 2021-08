Palo Alto Networks corre con risultati e outlook oltre attese

1 Minuto di Lettura

Martedì 24 Agosto 2021, 15:30







(Teleborsa) - E' in rialzo prima dell'apertura Palo Alto Networks, società californiana specializzata sulla cyber security, che ha fatto un balzo di oltre il 10% ieri sera nella sessione after hours della borsa americana. Il titolo, che guadagna l'1,39% nel circuito pre-market, beneficia dei buoni risultati trimestrali e dell'annuncio di un buyback azionario del valore di 676 milioni di dollari.



Il quarto trimestre chiuso il 31 luglio ha evidenziato ricavi in crescita del 28% a 1,22 miliardi di dollari, superiori al consensus di 1,17 miliardi. L'EPS si è attestato a 1,60 dollari e risulta al di sopra degli 1,43 USD attesi.



L'outlook per il prossimo esercizio indica ricavi a 5,3-5,5 miliardi di dollari, superiori al consensus di 4,98 miliardi, ed un EPS di 7,15-7,25 USD (attesi 7,09 USD).