Palermo-Trapani: lontana ipotesi fusione

(Teleborsa) - Fumata nera dall'assemblea di Airgest, società di gestione dell'aeroporto di Trapani-Birgi, a cui ha preso parte un delegato della Regione Sicilia per discutere l'ipotesi di costituzione del polo aeroportuale della Sicilia occidentale.



La fusione di Airgest con Gesap (la società che si occupa dell'Aeroporto di Palermo-Punta Raisi) non si farà in tempi brevi, pare di capire, essendo necessarie le condizioni per individuare le strategie in grado di ottenere vantaggi dall'abbinamento degli scali di Palermo e Trapani, con quest'ultimo bisognoso di rilancio e chiamato a svolgere una funzione di promozione del turismo dell'area sudoccidentale della Sicilia.



