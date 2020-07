© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Prosegue con impegno sempre maggiore l'e delle imprese lungo tutto il loro ciclo di vita, sia direttamente che con il Fondo Italiano d'Investimento".È quanto dichiarato dall'Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti,, a proposito del nuovo piano industriale diPalermo ha ricordato che "nel corso degli anni, tramite fondi di Private Equity e Private Debt gestiti dal FII SGR, CDP ha veicolato n" e che "continuerà a sostenere, in tutto l'arco del nuovo Piano Industriale, altre iniziative per supportare il nostro Paese"."Con la logica e la consapevolezza di un investitore di lungo periodo,e fornire un contributo fondamentale per la crescita dimensionale delle Pmi, per il sostegno e il rilancio dell'economia italiana", ha concluso.