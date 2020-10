Palazzo Chigi precisa, nessuna chiusura locali o restrizione orari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Non c'è nda parte del Governo dicome si legge su alcuneintroducendo di fatto un coprifuoco". E' quanto chiarisconoGoverno a lavoro sulleche saranno contenute nel nuovo DPCM, atteso in Consiglio dei Ministri in programma stasera alle 21, salvo slittamenti.Il Ministro per gli Affari regionalie il Ministro della Salute, a quanto si apprende, incontreranno i Presidenti di Regione, i rappresentanti dell'ANCI e dell'Unione delle province per illustrare i contenuti del nuovoe del Decreto per una stretta alle nome anti contagio da coronavirus, di cui domani Speranza riferirà alle Camere. L'incontro dovrebbe precedere il CdM su decreti sicurezza e NaDEF.nuovi lockdown, "ma per eProprio perché l'obiettivo è non dover tornare a nuovi lockdown, dobbiamo mettere un surplus di attenzione e rigore nel contenimento del virus", aveva chiarito il Ministro dell'Economiaa RaiNews24.