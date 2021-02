Palazzo al Velabro, Lhm sarà il nuovo gestore dello stabile

Un nuovo gestore per il Palazzo al Velabro. A occuparsene sarà Lhm, Hotel Management Company italiana, sotto

l’insegna di uno dei brand del gruppo Marriott. La struttura, un residence 4 stelle di 33 unità, verrà

ristrutturata secondo gli standard internazionali di un brand lifestyle del gruppo Marriott e riaprirà al pubblico nel

2022.

Cushman & Wakefield, società globale di servizi e consulenza immobiliare, è stato l'advisor per la ricerca e selezione di un nuovo operatore per la gestione dello stabile che si trova nel cuore della città di Roma, in via del Velabro.

Proprietaria dell’immobile è UnipolSai Investimenti, società di gestione del risparmio del gruppo Unipol,

specializzata in fondi comuni di investimento di tipo chiuso e riservati ad investitori qualificati. La società,

in campo immobiliare, si configura come uno dei principali operatori in Italia per entità del patrimonio.

Dario Leone, responsabile del dipartimento Hospitality in Italia di Cushman & Wakefield, commenta: «Il raggiungimento di questo accordo, nonostante l’incertezza legata alla pandemia da Covid-19 che ha colpito pesantemente anche il settore hospitality, conferma il sentimento positivo e l’interesse degli operatori alberghieri verso città primarie con solidi fondamenti. Siamo orgogliosi di aver lavorato su questo progetto che, oltre a consolidare il nostro rapporto in qualità di advisor con UnipolSai, dopo l’esperienza positiva su altri progetti tra cui la ricerca e selezione di un operatore per l’immobile di Via Tucidide a Milano, rappresenta anche la prima operazione

conclusa con la società di gestione alberghiera Lhm».

© RIPRODUZIONE RISERVATA