Palantir positiva dopo nuovo contratto con esercito USA

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 19:30







(Teleborsa) - Moderatamente al rialzo la prestazione di Palantir Tech, che scambia con una variazione percentuale dello 0,78%, portandosi a 23,42. In un'altra giornata difficile per il mercato americano, il titolo beneficia di un nuovo contratto da 823 milioni di dollari con l'esercito degli Stati Uniti.



Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 24,46 e successiva a 26,06. Supporto a 22,86.