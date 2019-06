Il Sole 24 Ore ha deliberato la sottoscrizione di un memorandum of understanding (mou) con Education Acquisition Limited, interamente controllata da Palamon Capital Partners, per l'eventuale cessione della partecipazione residua del 49% detenuta in Business School24 e per il riacquisto del ramo 'Eventì.

Il Sole 24 Ore, spiega la nota del gruppo, aveva già ceduto a Palamon Capital Partners il 51% di Business School24 incassando 38,4 milioni di euro, a cui si aggiunge una componente di pagamento differito di 4,1 milioni. In base al Mou il Sole potrebbe incassare altri 21,5 milioni, inclusa la componente differita, e beneficiare al contempo della cessione del ramo 'Eventì da Business School24. Il Mou non ha carattere vincolante ed impegna unicamente le parti a condurre in buona fede la negoziazione, sulla base delle condizioni in esso stabiliti. Si prevede che il termine ultimo per l'eventuale definizione dei termini per la cessione sia il 30 settembre 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA