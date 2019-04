Pace fiscale, l'Agenzia delle Entrate detta "istruzioni" per definizione liti pendenti

Ultimo aggiornamento: 13:02

Pronta la circolare dell'con idi dettaglio sullai, introdotta dal Dl 119/2018 (). Prerequisito essenziale è che il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. La circolare spiegasono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata, come si determinano ildella controversia, glii e lenei casi di soccombenza parziale.- Entro ili contribuenti interessati devono trasmettere in via telematica laagevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro). Il pagamento è ridotto al 90% in caso di processo pendente in primo grado, al 40% e 15% in caso di soccombenza dell'Agenzia rispettivamente in primo o secondo grado ed al 5% se il ricorso è in Cassazione e l'Agenzia sia stata condannata in tutti i precedenti gradi di giudizio.- Il documento di prassi chiarisce cheche hanno ad oggetto, poiché in questi casi al recupero delle imposte non versate si provvede attraverso un atto di mera riscossione. Rientrano però nel perimetro della definizione agevolata, invece, i ruoli che scaturiscono dalla rettifica di alcuni dati indicati in dichiarazione, per esempio in caso di riduzione o esclusione delle deduzioni e detrazioni non spettanti sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti.La circolare illustra inoltre come definire in via agevolata i casi in cui il giudice di primo o di secondo grado abbia dato ragione in parte all'Agenzia e in parte al contribuente (casi di reciproca soccombenza). IN questo caso sarà dovuto il pagamento delche il giudice ha riconosciuto all'sommato alper cui il giudice ha datoQuando le sanzioni non sono collegate al tributo - Le liti che riguardano esclusivamente lecollegate ai tributi ai quali fanno riferimento, in cui manca però la definizione dell'importo relativo agli stessi, sonorelativamente allo stato e al grado della controversia (100 per cento, 90 per cento, 40 per cento, 15 per cento e 5 per cento).