PA, siglato importante accordo inter-istituzionale

Mercoledì 3 Agosto 2022, 18:30







(Teleborsa) - Per la prima volta nell'ambito della Pubblica Amministrazione è stato sottoscritto un accordo inter-istituzionale così ampio.



Corte dei conti, Ministero delle Economie e Finanze, Agenzia Industrie Difesa, Direzione Generale Archivi e Archivio Centrale dello Stato, insieme condivideranno la realizzazione di un progetto finalizzato alla dematerializzazione, digitalizzazione e archiviazione della documentazione di interesse storico della Corte dei conti e del Ministero dell'Economia.



Sarà l'Agenzia Industrie Difesa, tramite il Ce.De.C.U., a realizzare lavori di DEMAT, digitalizzazione e archiviazione informatizzata dei principali atti del Governo dal 1945 in poi.



Tutti i sottoscrittori dell'accordo hanno espresso grande soddisfazione per l'iniziativa, auspicando che possa diventare una best practice di riferimento per l'intera Pubblica Amministrazione.