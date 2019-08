PA, sbloccati altri 5mila posti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Via libera allo. Pubblicato sul sito della Funzione Pubblica, il decreto porta la firma dei ministri per la P.A., e dell'Economia,e riguardaCoinvolti in particolari alcuni ministeri, agenzie fiscali, l'Avvocatura generale dello Stato, Lega italiana lotta ai tumori e altri enti pubblici: ora si attende il passaggio della registrazione alla Corte dei Conti e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Il decreto riguarda nuove assunzioni a tempo indeterminato ma, come anticipato, anche lo, all', all', all'e all': inoltre, è prevista la stabilizzazione a tempo indeterminato presso l', l'e lFronte budget, verranno: le assunzioni, come previsto dalla legge di bilancio, inizieranno con il