PA, il Ministero ha pubblicato il bando per proposte di formazione

(Teleborsa) - Il ministero della Pubblica Amministrazione ha emanato un avviso agli operatori di mercato per l'invio di manifestazioni di interesse con proposte di formazione per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano per i dipendenti pubblici. La pubblicazione dell'avviso avviene nel giorno della presentazione ufficiale a Palazzo Vidoni del Piano "Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese".

"Tutti i player nazionali e internazionali – si legge in una nota – potranno partecipare allo sforzo di riqualificazione della Pubblica amministrazione mettendo a disposizione, a titolo gratuito, contenuti formativi coerenti con gli obiettivi del Piano e, in particolare, con il modello di competenze digitali definito nel cosiddetto 'Syllabus'". Il termine per l'invio delle proposte è fissato al 31 gennaio.