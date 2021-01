© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilè stato caratterizzato dalla, non solo la sanità, ma tutti i servizi pubblici. A fronte della necessità e maggiore richiesta ladell'erogazione dei servizi, grazie allo smart working, all'utilizzo delle app, allo SPID e a tutte le novità che sono state introdotte. Non sono mancate le polemiche, si pensi al flop del sito INPS e del bonus bici, ma alla fine la PAdel Covid-19. Come sarà il futuro? L'impegno richiesto dal piano Next Generation UE è chiaro:, con meno burocrazia, nuovo personale con competenze e una forte trasformazione digitale.È il quadro che emerge dall'società del gruppo DIGITAL360, che ogni anno analizza i principali dati e fenomeni di innovazione nella Pubblica Amministrazione.- I dipendenti pubblici italiani sono 3,2 milioni, con un'età media di 50,7 anni ed i il 16,9% è addirittura over 60. Il numero di pensionati sta per raggiungere quello degli impiegati: al 1°gennaio 2020 erano circa 3 milioni e sono destinati a salire. Il 2020 è stato l'anno dello smart working e per la gran parte die dipendenti (l'87,7%) è stata un'esperienza completamente nuova, ma positiva (il 69,5% ha potuto organizzare meglio il lavoro ed il 41,3% afferma che l'efficacia lavorativa e` migliorata).- E' sulle competenze che si ravvedono le maggiori lacune della PA, che dovrà acquisire una visione strategica di lungo periodo, dopo aver pressoché dimezzato (-41%) la spesa in formazione nell'ultimo decennio. Dal 2008 al 2018 si e` passati da 262 a 154 milioni di euro di investimento, 48 euro per ciascun dipendente, offrendo una media di 1,02 giorni di formazione l'anno a persona. Un taglio che si è riflesso sulle competenze e soprattutto sul digitale, su cui ora si sta tentando di correre al riparo con la Strategia Nazionale per le Competenze Digitali che delinea gli obiettivi strategici e definisce quattro assi su cui intervenire: l'istruzione e la formazione superiore, la cittadinanza, la forza lavoro attiva e lo sviluppo di competenze specialistiche ICT.- Le pubbliche amministrazioni hanno affrontato l'anno della pandemia con importanti ritardi nell'attuazione delle azioni previste dal Piano Triennale per l'informatica, ma l'emergenza e` stata un forte elemento di crescita digitale, sia per l'amministrazione che per i cittadini.- La Sanità è stato il settore travolto dall'emergenza, che ne ha evidenziato le storiche mancanze: scarsità di risorse, modello di cura basato su cure ospedaliere, frammentazione nella governance, innovazione digitale ferma a piccoli progetti e sperimentazioni. La spesa sanitaria pubblica nel 2019 è stata di 115,4 miliardi, il 6,4% sul PIL che arriva all'8,8% sommando quella privata. Una quota in linea con Spagna e Portogallo, inferiore a Francia e Germania (11,2%).- Il 2020 è stato un anno di svolta per la programmazione comunitaria e dei finanziamenti europei allo sviluppo sostenibile. Ma per non sprecare l'occasione del NextGenerationEU c'è bisogno di definire obiettivi coerenti, chiari e condivisi, e puntare sul potenziamento della macchin