Pa, Fp Cgil: passi avanti in trattativa contratto dirigenti Stato

(Teleborsa) - Nuovo appuntamento oggi della trattativa per ildellae dei professionisti delle. "Registriamo passi in avanti e con soddisfazione una significativa accelerazione", ha riferito il segretario nazionale della Fp Cgil,, al termine del confronto che dovrebbe riprendere la prossima settimana.L', ha detto il dirigente sindacale, "ha presentato i, rappresentando inoltre che ulteriori approfondimenti si stanno facendo per le questioni che ancora non vedono risposta. In particolare apprezziamo la disponibilità dell'Aran ad assicurarei finalizzati aattualmente esistente tra i due. L'abbassamento del numero di dirigenti e professionisti, necessario per l'istituzione dell'Organismo paritetico per l'innovazione, è una prima risposta che consideriamo ancora insufficiente a garantirne l'attivazione in tutte le Amministrazioni".Inoltre, ha proseguito Oliverio, "per la dirigenza sanitaria del, della tutela dei dirigenti che svolgono attività sindacale, sulla completa definizione della clausola di salvaguardia. Così come attendiamo di conoscere nella sua completezza la proposta di parte economica. Ad ogni modo esprimiamo soddisfazione per la significativa accelerazione e per gli oggettividelle differenti posizioni che il presidente Naddeo ha impresso alla trattativa", conclude.