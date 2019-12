Pa, Fp Cgil denuncia: girandola di incarichi in Inps, Tridico autorefereniziale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - ". Tutto cambia, tranne l'autoreferenzialità del presidente". A denunciarlo è la, spiegando "apprendiamo che dal prossimodecorronodi prima fascia all'Inps".Secondo il sindacato, ciò accade "sul progetto organizzativo che il presidente Tridico intende affidare ai nuovi nominati".L'attualeattuato dal Presidentesi sottolinea - sarebbe "privo di una strategia e di una visione" e "da una effettivadei dirigenti precedentemente assegnati nei rispettivi ruoli".La Fp Cgil Nazionale dunque critica "una riorganizzazione più orientata a sfasciare che a ricostruire senso e efficacia operativa", in particolare lo smembramento in tre direzioni centrali, che invece "avrebbe potuto e dovuto essere ricondotto a unità organizzativa e di responsabilità con l'assegnazione dei distinti incarichi in tema di organizzazione, formazione, gestione e sviluppo delle risorse umane".