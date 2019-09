Pa, Fp-Cgil al via commissione paritetica contratto Funzioni Centrali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "A quasi un anno dall'ultimo incontro finalmente oggi". A darne notizia è la Funzione Pubblica Cgil, che spiega come "Compito della Commissione è definire proposte per un nuovo sistema di classificazione da sottoporre poi ai soggetti della contrattazione collettiva".Il, riporta il segretario nazionale della Fp Cgil,, "in apertura, si è impegnato ad accelerare i lavori della Commissione annunciando la presentazione di una propria traccia di lavoro anche a seguito delle interlocuzioni avviate nei giorni scorsi con le amministrazioni del Comparto. Per parte nostra abbiamo ribadito chema anche stimolanti e riconoscenti per chi finora si è incaricato di farle funzionare, spesso nella confusione legislativa e organizzativa".I lavori della Commissione, aggiunge il dirigente sindacale, "dovranno inevitabilmente incrociare l'avvio del rinnovo del Contratto nazionale 2019/2021. Per questo abbiamo chiesto al presidente di Aran di rappresentare alla neo ministra della Funzione Pubblica,, l'esigenza di. È del tutto evidente infatti che un sistema di classificazione più moderno avrà inevitabilmente effetti di riqualificazione per lavoratori ancora oggi collocati in aree di inquadramento ormai superate nei fatti (la prima area) o in profili professionali incasellati in vecchie aree (sia di seconda sia di terza) senza tener conto dell'avvenuta evoluzione professionale di questi anni. Il presidente Naddeo ha mostrato apprezzamento e disponibilità annunciando un nuovo incontro entro il 20 ottobre", conclude Oliverio.