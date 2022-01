PA, due esperte Enea nella task force del Mise per la politica industriale

(Teleborsa) - Arrivano dall'Enea due esperte della task force che il ministero dello Sviluppo Economico ha istituito per rendere più efficace la politica industriale in Italia. Dopo una selezione – fa sapere l'Agenzia in una nota – sono state nominate tra i 10 componenti Valentina Feliziani, economista e responsabile del Servizio Gestione economica e previdenziale dell'Enea, e Rossana Cotroneo, ricercatrice dell'Unità Management Progetti di Innovazione della Divisione Sviluppo Tecnologico Enea.

"Il nucleo di esperti sarà uno strumento importante per fornire indicazioni e priorità anche attraverso l'elaborazione, l'analisi e la sintesi di dati – spiega Cotroneo –. Sarà necessario individuare i settori industriali di punta, quelli che richiedono investimenti nel medio e lungo periodo, aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo nei settori innovativi ed eliminando le barriere all'ingresso".

La task force porterà avanti studi nei settori delle attività produttive, predisponendo analisi e valutazioni a supporto degli organi di indirizzo politico e formulando proposte per la definizione di indirizzi, misure e incentivi nei diversi ambiti della politica industriale.

"Le risorse del PNRR rappresentano un'importante occasione per l'industria nazionale di guidare l'innovazione, il cambiamento tecnologico e affrontare eventuali crisi", commenta Feliziani.

Rossana Cotroneo è laureata in Scienze Statistiche con dottorato su tematiche legate allo sviluppo sostenibile e ai servizi ecosistemici. Docente a contratto presso l'Università degli Studi della Tuscia e l'Università degli Studi di Verona, si è occupata della realizzazione di analisi e indagini in campo ambientale e sociodemografico all'interno del Piano Statistico Nazionale. In qualità di esperta in analisi statistiche e tecniche di machine learning, per Enea si occupa della valutazione dei progetti di ricerca ed è membro della Task Force "Bologna Big Data Technopole".

Valentina Feliziani, laureata in Economia e Commercio e dottore di ricerca in Economia e metodi quantitativi, insegna discipline economiche nei corsi di laurea alla Sapienza Università di Roma e post lauream all'Università degli Studi Roma Tre. Con un post-doc in Economia, due master di II livello in Economia pubblica ed Economia e Ingegneria dell'ambiente e del territorio, è autrice di numerosi lavori su temi di politica economica, valutazione dei progetti pubblici, economia della cultura e del turismo; ha condotto studi e ricerche per enti pubblici e privati e maturato esperienza come coordinatrice di progetti europei.