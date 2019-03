Diminuiscono i pubblici dipendenti: in 10 anni sono passati da 3,578 milioni a 3,367, con un calo quindi di 211.798 mila unità. Il loro peso sul totale dei lavoratori è sceso dal 15,6% al 14,6%. Lo rivela il Conto annuale elaborato dalla Ragioneria generale dello Stato, che considera tra gli occupati i contratti flessibili, interinali, Lsu, volontari delle forze armate. A far calare l'esercito di dipendenti pubblici sono state le manovre di contenimento di finanza pubblica, che hanno compreso, tra l'altro, il blocco del turn-over. Anche il costo del pubblico impiego è sceso dal 2008 al 2017 da 167,83 miliardi a 160,1, cioè 7,73 miliardi, e in base al Pil ai prezzi di mercato è sceso dal 10,3% al 9,3%. Escludendo gli enti entrati nelle rilevazioni solo a partire dal 2011, nel 2017 l'incidenza sul Pil del costo del lavoro pubblico risulterebbe ancora inferiore e pari al 9,1%.

