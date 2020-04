PA, Dadone: 120 giovani dirigenti entreranno a giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "In questaservonoe: per questo con l'approvazione del dlpermettiamo a 120 giovani dirigenti del settimo corso-concorso della Scuola Nazionale dell'Amministrazione di entrare già anelle Pa centrali per organizzare e. Lo afferma il Ministro della Pubblica Amministrazione,con un messaggio via Twitter. La scadenza originariamente prevista era ottobre."Dobbiamo dare il giusto valore al coraggio di chi si sta battendo in prima linea cEcco perché, nel corso dell'esame del decreto "Cura Italia", stiamo provando ad estendere il riconoscimento di "vittime del dovere", con i relativi benefici, a chi perde la vita o subisce infermità permanente lavorando nei reparti ospedalieri, sugli autobus, nei supermercati, nelle farmacie e in tutte le altre trincee nelle quali si, scrive il Ministro in un post su Facebook."Poi, siccome il valore assoluto della tutela del lavoratore va bilanciato con la necessità di erogare i servizi essenziali, ci siamo confrontati con i sindacati e con un'altra norma abbiamo voluto allargare la misura delleche permette a chi ne ha di più di donarle a chi ne ha meno, così da ampliare il più possibile la facoltà di restare a casa e contribuire alla riduzione del contagio.Siamo impegnati giorno dopo giorno, ora dopo ora per uscire al meglio da, conclude.