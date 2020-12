(Teleborsa) - Semaforo verde della Corte dei Conti al contratto nazionale del pubblico impiego per l'area Funzioni locali. Come si legge in una breve nota, le sezioni riunite in sede di controllo "hanno certificato positivamente" l'ipotesi di contratto relativo al triennio 2016-2018, "con le osservazioni contenute nel rapporto allegato alla deliberazione in corso di stesura". © RIPRODUZIONE RISERVATA