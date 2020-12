© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Le misure diprogrammate sono state, in linea generale, attuate, pur registrandosi ipotesi didi alienazioni e procedure di liquidazione avviate da tempo e non ancora concluse".E' quanto si legge nel referto, approvato dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti N. 19/SSRRCO/2020, sui piani di revisione delledetenute dalle amministrazioni delloe dagli altri enti pubblici nazionali, fra cui gli ordini e le federazioni professionali, attributi alla competenza della magistratura contabile. Dagliistruttori condotti dalla Corte emergono, all'interno di un quadro di prevalente osservanza delle disposizioni introdotte dal Testo unico delle società pubbliche, alcuni profili dial dettato legislativo.In particolare, oltre ad ipotesi di omessa o ritardata approvazione dei provvedimenti dio dinegli organi interni competenti all'adozione, sono stati rilevati, in alcune fattispecie, incompleta valutazione dei parametri di razionalizzazione individuati dalla legge e/o carenze motivazionali a supporto del mantenimento di partecipazioni.Abbastanza frequenti sono stati, inoltre, l'inadempimento all'adozione e pubblicazione, da parte delle amministrazioni socie, di obiettivi specifici per ie del personale delle società controllate, nonché l'omessa o incompleta adozione della delibera assembleare motivata a fondamento dell'opzione di un organo di amministrazione collegiale.