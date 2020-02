PA, Corte Conti: al via revisione periodica e censimento partecipate

(Teleborsa) - La Corte dei Conti comunica che è attivo l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro per la comunicazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e alla relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione e le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018.



L'acquisizione dei dati si concluderà il 30 aprile 2020. Sul portale sono presenti il manuale operativo e le istruzioni per la compilazione elaborate dal MEF – Dipartimento del Tesoro, d'intesa con la Corte dei conti.



