PA, Coronavirus: da Corte Conti specifiche linee di indirizzo sui controlli interni

(Teleborsa) - "L'emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da, senza precedenti per imprevedibilità degli esiti, per gravità, durata e dimensioni, ha aperto scenari inediti per gli enti del settore pubblico, mettendo a dura prova la loro finanza a causa degli evidenti e immediati riflessi sulle entrate, sulle spese, sugli investimenti e, in definitiva, sugli equilibri di bilancio".E' quanto scrive la Sezione delle Autonomie dellanel presentare le "", approvate con delibera n. 18/2020/INPR e dedicate "agli amministratori pubblici in quanto responsabili del proprio sistema di controllo interno, a tutti gli organi di controllo interno e, in particolare, a quelli di revisione economico-finanziario degli enti territoriali, nonché ai collegi sindacali degli enti del SSN", nella convinzione che "Per affrontare la complessità, l'estensione e le criticità di tale, un contributo significativo può essere fornito dal sistema di controllo interno di ciascuna Amministrazione".In questo contesto, che ha finito per alterare tutti i processi didelesistenti, le varie componenti del sistema integrato di controllo interno sono chiamate a non affidarsi esclusivamente ai principi anteriormente vigenti e alle prassi, ma dovranno "modificare sostanzialmente l'approccio ai controlli sotto svariati profili, al fine di operare in modo efficace e rispondere tempestivamente alle emergenze attuali e future", dotandosi anche di adeguati strumenti (organizzativi, informatici e metodologici).Pur dovendo essere adattati dalle strutture di controllo interno allo specifico ambito dell'organizzazione presso cui operano, questi orientamenti mirano a fornire alcunisu aree o aspetti significativi, prendendo in considerazione tutte ledi: di regolarità amministrativa e contabile; di gestione; strategico; degli equilibri finanziari; sugli organismi gestionali esterni e sulle società partecipate non quotate; della qualità dei servizi.